Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı

Ankara Ümitköy’de Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Çiğdem Mine Metya Haktanır, sokak hayvanlarını beslerken çevrede esnaflık yapan Aydın Koç ve Emrah Koç isimli iki erkeğin saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

Haktanır ifadesinde, sokakta köpeklere yiyecek verdiği esnada, daha önceden tanıştığı esnaf Aydın Koç’un kendisine “Bu köpek saldırıyor” dediğini kendisinin ise “Ben ne yapabilirim?” diye sorduğunu belirtti. Bu konuşmanın ardından tartışma çıktığını belirten Haktanır, “Aydın Koç bana, ‘Ben seni tanırım, köpeğe mama verdiğin için’ dedi. Ben de kendisine cevaben ‘İnsanlar birbirine saldırıyor, zararsız bir köpek’ dedim. Aydın Koç ise ‘Seni biz şımarttık, dilin çok uzadı, doğru konuş’ dedi. ‘Ben ne yaptım ki?’ diye cevap verdim. Aydın Koç ve Emrah Koç, bana küfürler yağdırarak taş atmaya başladılar” dedi.

Haktanır, şahısların saldırılarına tepki gösterirken, Aydın Koç’un oğlu Emrah Koç’un kendisine fiziki saldırılara başladığını iddia etti. Darp raporu alan Haktanır, Aydın ve Emrah Koç’tan şikayetçi olduğunu belirtti.