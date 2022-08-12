Tisan Adası yapılaşmaya açıldı

Mersin’in Silifke ilçesine yaklaşık 32 km mesafede yer alan ve çam ormanlarının bulunduğu Tisan Adası'nda yapılaşmanın önü Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinin oyuyla açıldı.

Sözcü'nün haberine göre; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Tisan Adası ile ilgili yapı yoğunluğunu artıracak adımlar önce Silifke Belediye Meclisi'nden geçti. İmar planı değişikliğine yönelik karar Silifke Belediye Meclisi'nden geçtikten sonra onay için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi imar, çevre ve sağlık komisyonları, Tisan koyunu da içine alan 1/1000 ölçekli imar planına yapılan 81 itirazın tümünü reddetti.

5 katlı otele izin verilecek

Meclisteki görüşmeler sırasında CHP'li meclis üyeleri, Tisan'da 0.90 yapı yoğunluğuna dikkat çekerek, 5 katlı bir otele izin verilmesinin Tisan'ın özgün yapısını bozacağını ifade etti.

CHP'li Başkan Vahap Seçer de, yoğunluğun fazlalığına dikkat çekti ve konunun komisyonlara yeniden gönderilmesini önerdi. Ancak AKP ve MHP grupları raporun oylanmasını istedi ve rapor oy çokluğuyla geçti.

Yeni imar planı Tisan adasında konut ve ticaret alanlarının hem katının hem yoğunluğunun artmasına olanak verecek.