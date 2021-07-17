TIR'la getirilen sığınmacılar otoyolda bırakıldı

Ağrı sınırından giriş yaptığı öğrenilen sığınmacılar TIR'la Niğde-Ankara otoyoluna getirilip ıssız bir yere bırakıldı.

Haber Merkezi

Niğde-Ankara otoyolunda, Niğde çıkışından yaklaşık 60 kilometre sonra Hasaköy Mevkisi civarında yol kenarına park etmiş bir TIR'dan inen onlarca sığınmacı çantalarıyla araziye doğru yürürken görüntülendi.

Ağrı sınırından giriş yaptığı öğrenilen sığınmacıların görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Niğde Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şu ana kadar 74 sığınmacının yakalandığının söylendiği açıklamada, "Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık 100 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi.

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