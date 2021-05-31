Tirebolu Belediyesi'nde maaşlar ödenmiyor

Giresun'un Tirebolu Belediyesi’nde maaş krizi yaşanıyor. Ödemelerin düzensiz yapıldığı ve aksadığı belediye çalışanları pandemi döneminde zor durumda.

Tüm Bel-Sen Giresun Şube Başkanı Ersin Nurettin Önder tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada borçlar nedeniyle İller Bankası'nın belediyenin gelirlerine el koyduğu söylendi. Önder, "AKP'den CHP'ye devrolan bir belediye. Belediye 3 yıl ipotek halindeydi. Emek örgütleri harekete geçmezse, yapılandırma olmazsa belediye işçileri maaş alamayacaklar" dedi.

'Belediye 1 yıl daha çalışamayacak hale gelecek'

Tüm Bel-Sen Giresun Şubesinin açıklaması şöyle:

"4749 sayılı 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde; belediyelerin İller Bankası gelirinin yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde borçlanması şeklindeki kanun maddesi Tirebolu Belediyesi Meclisi'nin 06 Haziran 2017 tarihli kararı ile iptal edilmiş ve akabinde yine belediye meclisinin 05 Nisan 2018 tarihli kararıyla yüzde 40’ın dışında yüzde 100’üne kadar borçlanma kabul edilmiştir. Bunun sonucunda Tirebolu Belediyesi yönetimi 04 Haziran 2018, 20 Temmuz 2018, 03 Mayıs 2018, 07 Şubat 2019, 28 Mart 2019 tarihlerinde kredi sözleşmeleri imzalayarak yeni belediye yönetiminin belediyeyi yönetemeyecek hale getirilmesini sağlamış, belediye emekçileri de bunun sonucunda zamanımıza kadar maaş sıkıntısı yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Önceki yönetim tarafından yapılan kredi sözleşmelerine dayanarak İller Bankası belediye gelirlerinin yüzde 100’üne kadar el koyması nedeniyle şimdiki yönetim İller Bankası’na dava açmış, dava 25 Mart 2021 tarihinde reddedilmiş ve üst mahkemeye intikal etmiştir.

Tirebolu Belediyesi ve İller Bankası bu kullanılan kredilerle ilgili bir yapılandırmaya gidemezse belediye 1 yıl daha çalışamayacak hale gelecek ve belediye emekçileri maaş sıkıntısı yaşamaya devam edeceklerdir."