TIR'da yangın: Şoför yaşamını yitirdi

İstanbul Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde 4 Kasım Cuma günü saat 04.30 sıralarında, otopark içerisinde park halindeki TIR'ın kupasında ve kasasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, o sırada TIR'ın içerisinde olan 51 yaşındaki Celalettin Süren, vücudunda oluşan üçüncü derece yanıklarla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Süren hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 9 araçta ise hasar oluştu.

TIR'daki yangın çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 42 BHU 16 plakalı TIR kupası içerisinde parlama meydana geldiği görülüyor. Süren otopark görevlisi tarafından TIR'dan indiriliyor. Üzerindeki kıyafetlerin alev alarak yandığı ve otopark görevlisi tarafından hortum ile su tutularak söndürüldüğü görülüyor.