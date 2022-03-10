TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların kente girişine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya dek izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Meteorolojiden alınan son verilere göre, Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren İZİN VERİLMEYECEKTİR.”

Yerlikaya "Hareket halindeki TIR ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde (OHT) beklemeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri önemle duyurulur" açıklamasını yaptı.