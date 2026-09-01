TIR dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi: ‘Nereye kaçacaktın?’ sorusuna ‘Anamur’ yanıtı

Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV sahibi Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kocabıyık ile TIR şoförü M.A., gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne Adliyesi’ne getirildi.

Bu sırada gazetecilerin “Nereye kaçacaktın?” sorusuna Kocabıyık, “Anamur” yanıtını verdi.

Kocabıyık ve TIR şoförü savcılık sorgusu için adliyeye götürüldü.

TIR’ın dorsesinin altında bulundu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında 31 Ağustos’ta Kapıkule Gümrük Sahası’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen bir TIR’da arama yapılmıştı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolünde TIR’ın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmiş, bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı S.P.S. olduğu açıklanmıştı.

Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299/1. maddesi kapsamında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Savcılık, Kocabıyık’ın Bulgaristan’a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği değerlendirmesi üzerine işlem başlatmıştı. Kocabıyık ile TIR şoförü M.A. gözaltına alınırken, İran vatandaşı S.P.S. İl Göç İdaresi’ne teslim edilmişti.

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