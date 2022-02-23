Tıp fakültesi öğrencilerinden eylem: ‘Çalışma alanımız kahve zincirine peşkeş çekiliyor...’

2019 depreminden sonra kütüphanesi, kantini ve birçok amfisi dayanıksız binalarda olması nedeniyle boşaltılan İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin sosyalleşebilecekleri tek kapalı alanın bir kahve zincirine ihale edildiği öğrenilmişti.

Bugün İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri okullarında mevcut olan fiziki imkânsızlıklara ve okullarına açılmak istenilen kahve zincirine karşı bir basın açıklaması yaptı. Öğrenciler "Rant için değil öğrenci için üniversite" pankartı açtı.

Basın açıklamasında geçim sıkıntısından ve okulun fiziki imkânsızlıklarından bahseden öğrenciler, sağlıklı ve yeterli koşullarda eğitim alma hakkı için talep ettikleri düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ettiler.

Basın açıklaması sonrasında soL’a konuşan 4. sınıf öğrencisi Şeyma, gerçekleştirdikleri eylemin nedenini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitedeki piyasalaşmanın çok uzun bir süredir devam ettiğini görüyoruz, bu ekonomik krizde bizlerin talebi uygun bir çalışma ve sosyal ortamın tarafımıza sağlanmasıdır. Ancak okul yönetiminin karı temel alan yaklaşımı, kısıtlı sosyal alanlarımızın pahalı kahve zincirlerine peşkeş çekilmesine neden oluyor”.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Ekim ise soL’a yaptığı değerlendirmede, taleplerinin son derece insani talepler olduğunu, eğitim hakkı için gereken neyse onu istediklerini belirtirken, bu zor ekonomik koşullarda okullarından ihtiyaç duyulan şeyin kamuya bağlı bir kantin işletmesi, laboratuvar ve mediko hizmeti olduğunu vurguladı.

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bizler 195 yıllık İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğrencileriyiz. 2019 depreminden sonra kütüphanemiz, kantinimiz ve birçok amfimiz dayanıksız binalarda olması nedeniyle boşaltıldı.

Ders çalışacak, soğukta yağmurda başımızı sokacak, arkadaşlarımızla sohbet edecek bir alanımız yok. İnşaatın ortasında 20 dakikalık derslerle tıp eğitimimizi sürdürmeye çalışıyoruz.

Tüm bu imkansızlıkların içinde halihazırda öğrencilere ait çalışma salonu olarak kullanılan öğrenciye ait bir alanımız özel sektöre verilip Espresso Lab yapılıyor. Bu ekonomik krizde bizlerin temel ihtiyaçları karşılanamazken bir kantinimiz kütüphanemiz yok; var olan kısıtlı alansa bir kahve zincirine peşkeş çekiliyor.

Bu nedenlerle aşağıdaki taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.

Okulumuzda yapılması planlanan Espresso Lab kahve zincirinin açılma kararı iptal edilmelidir.

Öğrencilerin yaşadıkları ekonomik zorluğu göz önünde bulundurarak kahve zincirine bırakılmak istenilen alanı ders çalışmaya uygun kamuya bağlı bir kantin işletmesi haline getirilmelidir.

Okulumuzda ders çalışmak için yeterli fiziki koşullara sahip bir kütüphane bulunmamaktadır. Bu sorunun çözülmesi için ivedilikle adım atılmalı, taleplerimizi karşılayacak bir kütüphane kurulmalıdır.

Kültürel ve bilimsel faaliyetleri gerçekleştirebileceğimiz sosyal alanlar ve yetkin bir tıp eğitimi alabileceğimiz laboratuvarlar istiyoruz.

Yukarıda sıraladığımız talepler biz öğrencilerin sağlıklı ve yeterli koşullarda eğitim alma hakkımızın gerekleridir. Bu gereklerin bugüne kadar yerine getirilmemesi bir hatadır.

Öğrenciler olarak bugün burada toplanmamızın nedeni çok temel ve insani taleplerimizin karşılanması istemidir.

Karşılanana kadar da sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.