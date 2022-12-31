Timur Soykan'ın 'Sinan Ateş'in katil zanlısı' haberine ilişkin açıklama

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada açılan ateşle öldürülmüştü.

Birgün'den Timur Soykan katil zanlısının Emrecan Ç. olduğunu ve gözaltına alındığını duyurmuştu.

Son olarak Soykan, eski Sinan Ateş cinayetinde ‘katil zanlısı’ olarak gözaltına alınan Emrecan Ç.’nin, motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığını belirterek, haberi geri çektiklerini bildirdi.

Soykan, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilmemiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz, yeni gelişmeler yayınlayacağız. Haberi kullanan sitelerin de düzeltmesini rica ediyorum.”