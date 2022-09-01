Timur Soykan'ın annesi ve kardeşine saldıranlar iki gün sonra tutuklandı

Gazeteci Timur Soykan'ın annesi ve kardeşi önceki akşam Kireçburnu sahiline yakın bir sokakta saldırıya uğramıştı.
Soykan saldırı sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmalarına rağme polislerin saldırganları serbest bıraktığını, olayın takipçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirmişti.
Son duruma dair sosyal medyadan paylaşımda bulunan Soykan, "Sarıyer Kireçburnu'nda çok sayıda kişiye, ardından kardeşime saldıran ve 15 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı. Diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi. O akşam saldırdıkları başka kişiler de şikayetçi olmuş. Bir kişinin burnunu kırmışlar" dedi.
1-) Burada kişisel olayları çok önemli olmadıkça yazmam. Ancak dün akşam yaşadıklarımızın haber değeri var. Yoldan geçenlere saldıran serserileri ve onları ellerindeyken serbest bırakan polisleri anlatacağım. Akşam annem ve kardeşimle Sarıyer Kireçburnu sahilde yürüyüşe çıktık ++— Timur Soykan (@timursoykan) August 30, 2022