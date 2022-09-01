Timur Soykan'ın annesi ve kardeşine saldıranlar iki gün sonra tutuklandı

1-) Burada kişisel olayları çok önemli olmadıkça yazmam. Ancak dün akşam yaşadıklarımızın haber değeri var. Yoldan geçenlere saldıran serserileri ve onları ellerindeyken serbest bırakan polisleri anlatacağım. Akşam annem ve kardeşimle Sarıyer Kireçburnu sahilde yürüyüşe çıktık ++