Timur Soykan yazdı: Çavuşoğlu'yla fotoğrafları olan Kazak Mafya lideri nasıl suç işlemeye devam etti?

Yaklaşık 1 yıl önce…

Sedat Peker’in ifşaları dünyanın mafyasının Türkiye’de konumlandığını ortaya koyuyordu. Kara para oluk oluk Türkiye’ye akıyor ve Rus, Azerbaycanlı, Özbek, Kazak mafya grupları çökülen otellerin, mülklerin çevresinde ellerini kollarını sallayarak koruma ordularıyla geziyordu.

Onların başında Sedat Peker’in yakın dostu Azerbaycanlı suç örgütü lideri ‘Lotu Quli’ lakaplı Nadir Salifov vardı. Onun karanlık ve skandal ilişkilerini, suç örgütünün Türkiye’deki kanlı geçmişini daha önce bu köşede anlattık. 2020’de Antalya’da öldürüldü ve Azerbaycan kabul etmediği için İstanbul Büyükçekmece’de defnedildi. Hatta burada bir anıt mezarı var.

Arman Dikiy, Nadir Salifov’un en yakınındaki isimlerdendi.

SUÇ BİRLİĞİ ALBÜMÜ

Nadir Salifov’un en yakınındaki isim; ‘Vahşi’ lakaplı Arman Dikiy’di. Uzun ismiyle; Arman Dzhumageldiev. Dövüş sporlarında şampiyonluğu olan Vahşi Arman’ın Nadir Salifov’un sağ kolu olduğu konuşuluyordu. Sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri pozları sık sık paylaşarak güç birliğini ilan ediyorlardı.

2014’te Azerbaycan’da cezaevinde olan Nadir Salifov’un adamlarının Edirne’de girdiği çatışmada polis Hüseyin İmrağ hayatını kaybetmişti. Ama yıllar sonra Nadir Salifov, Bodrum’da çökülen Paramount Otel’de Ukrayna mafyasıyla dalaşıp havaya ateş açıyor, polis müdürleri gelerek olayın üstünü örtüyordu.

Arman Dikiy ise Boğaz’da tekne ile gezerken havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Kazakistan ve Özbekistan’da suç dünyasında yükselişi konuşulan Arman Dikiy, 2019’da Türkiye’deki faaliyetlerine hız vermişti. Instagram’da 378 bin takipçisi olan Vahşi Arman’ın paylaşımlarında özel uçakla geldiği Türkiye’den bol bol fotoğraflar, videolar vardı.

KAFTAN MESAJLARI

Elbette Türkiye’de ‘Turancılık’ sloganlarının bütün kapıları açtığının farkındaydı. Suç örgütü lideri Sedat Peker’e kaftan hediye ederken “Tüm Türk yurtlarındaki gençler, Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için sadece işaret bekliyor” demişti.

Kazakistan ve Özbekistan’da suç dünyasında yükselişi konuşulan Arman Dikiy, 2019’da Türkiye’deki faaliyetlerine hız vermişti. Instagram’da 378 bin takipçisi olan Vahşi Arman’ın paylaşımlarında özel uçakla geldiği Türkiye’den bol bol fotoğraflar, videolar vardı.

Sedat Peker, Arman Dikiy’in kendisine kaftan hediye ettiği fotoğrafı 15 Ekim 2019’da paylaşmıştı.

Sedat Peker’in tasfiye edilmesinden sonra Arman Dikiy’in yeraltı dünyasındaki yeni dönemi işaret eden kaftan hamlesini ise gazeteci Bahadır Özgür gözler önüne sermişti. Bu kez cezaevinden özel afla çıkartılan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya kaftan hediye edip poz veriyordu. Yanlarında ise Nadir Salifov’dan sonra suç örgütünün lideri olan kardeşi Namık Salifov vardı.

Vahşi Arman ve Nadir Salifov’un kardeşi Namık Salifov, Alaattin Çakıcı’yı ziyaret ederek kaftan hediye etmişti.

Üstelik Bahadır Özgür haberinde 2014’te Edirne’de polis Hüseyin İmrağ’ın hayatını kaybettiği çatışmada Namık Salifov’un da olduğuna dair görüntüleri paylaşmıştı.

‘Vahşi Arman’ın albümündeki en dikkat çekici fotoğraf ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilendi.

Arman Dikiy ile Çavuşoğlu’nun fotoğraflandığı otelin sahibi Ziyatdin Kassanov’du. Gazeteci Bahadır Özgür, Ziraat Bankası’nın Kassanov’a verdiği krediyle nasıl zarara sokulduğunu yazmıştı.

Türkiye’de yeraltı dünyasında önemli bir aktör olan Vahşi Arman, Ocak ayında Kazakistan’daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında gündeme geldi.

Arman Dikiy’in Kazakistan’da otelde, adamlarıyla birlikte gözaltına alındığı görüntüler yayınlanmıştı.

Sosyal medya hesabından gıda yardımlarının videolarını paylaşan Arman Dikiy ve adamlarının silahlarla sahnede olduğu öne sürülüyordu. Onun Kazakistan istihbaratındaki bir grubun adamı olduğunu öne sürenler de vardı. Olaylar yatıştıktan sonra kelepçelenmiş ve yaralı haldeki görüntüleri yayınlandı. Tutuklandı. Bazıları daha sonra serbest bırakıldığını ve Dubai’ye kaçtığını iddia ediyor ama o günden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmadı, halen ortalıkta görünmüyor.

Ama Türkiye’de suç geçmişinin izleri devam ediyor.

BAKIRKÖY’DE İŞKENCE EVİ

Sabah gazetesinde geçen hafta yayınlanan haber, çok kısa ve yukarıda özetlediğimiz geçmişten uzak olduğu için dikkat çekmedi. Emir Somer imzalı habere göre; Arman Dikiy’in çetesi geçen yıl İstanbul’da Rus iş insanı E.K. ve Azerbaycanlı iş insanı D.A.’yı kaçırdı. Bakırköy’deki bir rezidansta alıkoydukları iki adama günlerce işkence yaptılar. Dubai’de bulunan 1 milyon dolar ve kripto paralarına öldürme tehdidiyle el koydular. Yapılan operasyonda Arman Dikiy’in adamı olan Kazak ve Çeçen 8 kişi gözaltına alındı. İşkencede kullanılan aletler baskınlarda ele geçirildi. İki adamı rezidansa götüren A.J. de Arman Dikiy ile bağlantılıydı. Arman Dikiy’in bu olaydan sonra Türkiye’den kaçtığı iddia edildi.

Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu’na sormak gerekiyor.

‘Vahşi’ lakaplı, İstanbul’da iş insanlarını kaçırıp mallarına çöken Arman Dikiy ile ne zaman, hangi vesileyle tanıştınız? Sizi tanıştıran kimdi? Sizden bir talebi oldu mu? Suç örgütü liderleriyle bağlantısını dünya aleme ilan eden yabancı mafya lideri Türkiye’de suç işlemeye nasıl devam edebildi?

Tabii ki bu soruların asıl muhatabı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Süleyman Soylu’nun bu olaylar zincirine dair halen yanıt vermediği sorular da akılda.

Sedat Peker ifşalarında Nadir Salifov’un 2018’de İstanbul’da gözaltına alındığını ancak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın devreye girmesiyle tutuklanmadığını ve sınır dışı edildiğini öne sürmüştü. Peker, Nadir Salifov’un sınır dışı kararına rağmen Mehmet Ağar tarafından Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov’u öldürtmek için Türkiye’ye sokulduğunu iddia etmişti.

Sedat Peker’in ifşaları üzerine TRT’de açıklamalar yapan Süleyman Soylu ise Nadir Salifov ile ilgili şöyle demişti:

“Dünyanın 12 mafyasından birisi. Gözaltına aldık. Birçok insan geldi, gitti, şöyle olsun böyle olsun diye.”

Yani Süleyman Soylu hatırlı kişilerin Nadir Salifov’un serbest kalması için uğraştığını anlatmıştı. Ancak bu kişilerin kimliğini halen açıklamadı. Aynı Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasiyi açıklamadığı gibi.

Yine de sormaya devam edelim:

Nadir Salifov hakkındaki bilgileri TRT ekranında anlatırken sosyal medyada yakınlıklarını sergileyen Vahşi Arman’dan haberiniz yok muydu?

Vahşi Arman, nasıl İstanbul’da insanları kaçırıp rezidanslarda işkence yapabilecek kadar rahat hareket ediyordu? Türkiye’den elini kolunu sallayarak nasıl gitti? Onun için de devreye giren hatırlı kişiler oldu mu?