Timsah yakaladığı çocuğu annesinin gözü önünde yuttu

Kosta Rika'nın Limon şehrindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre ailesiyle birlikte nehirde eğlenmeye giden 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr nehir kenarında oynadığı sırada aniden ortaya çıkan timsah tarafından suyun içerisine sürüklendi.

Çocuğun sürüklendiği sırada anne ve babası da nehir kenarındaydı ancak aile, çocuklarını timsahın elinden kurtarabilmek adına hiçbir şey yapamadı.

Haber Global'in aktardığına göre yapılan çalışmalarda ne Julio Otero Fernández Jr'ye ait bir kalıntı ne de timsah bulunabildi.