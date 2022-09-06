'TikTok'ta veriler sızdırıldı' iddiasına şirketten açıklama

Popüler video paylaşma platformu TikTok, 2 milyardan fazla kullanıcının bilgilerinin ele geçirildiği ve uygulamanın kaynak kodlarının da yer aldığı iddialarını yaptığı açıklamayla yalanladı.

Webtekno'nun haberine göre, TikTok, büyük bir veri sızıntısı iddiasıyla gündeme geldi. Bir hacker forumunda yapılan paylaşımla gündeme gelen iddiaya göre TikTok’un verilerini sakladığı Alibaba Cloud sunucusu hacklendi ve platformun kaynak kodları ile 2 milyar kullanıcının bilgisi açığa çıktı.

Ele geçirildiği iddia edilen verilerin hikâyesi, 3 Eylül günü ilk önce TikTok ve WeChat’e ait olduğu iddia edilen verilerle başladı. Hackerlar, verileri satılığa çıkarmak veya herkese açık olarak yayımlamak arasında karar vermekte olduklarını belirtirken, bu veri tabanına ait olduğu iddia edilen ve çalınan verilerin bir kısmından olduğu söylenen iki örnek tabloyu paylaştı.

Yalanladı

Konunun gündem olmasıyla birlikte TikTok’tan açıklama geldi. Bir TikTok sözcüsüne ulaşan Bloomberg, sözcüden şu şekilde bir açıklama aldı:

"Güvenlik ekibimiz bu iddiaları araştırdı ve söz konusu kodun TikTok'un backend kaynak koduyla tamamen alakasız olduğunu belirledi."