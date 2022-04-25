Ticari kredi faizlerinde artış geliyor

Merkez Bankası’nın (TCMB) banka bilançolarının varlık tarafına da zorunlu karşılık uygulamaya başlamasının ve bazı TL ticari kredileri de ilk kez bu zorunlu karşılığa dahil etmesinin ticari kredi faizlerini de artırması bekleniyor.

Reuters'in haberine göre TCMB hafta sonu yayımladığı açıklamada ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, bireyselde yabancı para (YP) mevduatta TL’ye dönüşümü düşük bankalara 500 baz puana ulaşan ilave yabancı para zorunlu karşılık getirirken finansman şirketlerinin sıfır olan zorunlu karşılık oranlarını bankacılık sektörü ile eşitledi.

TCMB değişiklik için, “fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir” dedi.

İş Yatırım’ın notunda TCMB kararının TL cinsi ticari kredilerde faiz oranını artırmasının ve ticari kredi büyümesini de sınırlamasının beklendiği belirtildi. TCMB verilerine göre ortalama ticari kredi faizi 15 Nisan itibarıyla yüzde 20,4 seviyesinde.

Notta, uygulamanın bankacılık sektörü için olumsuz olduğu belirtilerek, “Özellikle 2021 yıl sonundan günümüze ticari kredi büyüme oranı yüksek olan özel bankalar bu adımdan daha çok etkileniyor. Kamusal yükleri artacak olan bankaların, bu ek maliyetleri müşterilerine yansıtacağını düşünmekteyiz” denildi.