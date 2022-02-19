Ticaret Bakanlığı'ndan yumurta fiyatlarına dair açıklama

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin öncesinde bazı firmaların yumurta satış fiyatlarında artışa gitmesine ilişkin şikayetler bulunduğunu belirterek konuya dair açıklamada bulundu.

etmeler nezdinde incelemelerin yapılacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır.

Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir"