Ticaret Bakanı'ndan 'kokain' açıklaması: Tüm verileri yargıya ilettik

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor?' minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkıyatların tüm verileri elimizde mevcuttur" dedi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Muş, kentte son dönemde yapılan iki operasyonda toplam 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirildiğini hatırlattı.

Bu operasyonlarda ele geçirilen kokainle ilgili tüm verilerin ellerinde olduğunu söyleyen Muş, bu verileri yargı makamlarına ilettiklerini, şu ana kadar 6 kişinin tutuklandığını belirtti.

Bakan Muş şunları kaydetti:

"Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor?' minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri biz yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler, devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği kararlarla bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla kimlerin bu konularla ilgili yargılandığı zaten mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Bu minvalde milletimiz müsterih olsun, devletimizin gereken tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından kimsenin şüphesi olmasın."