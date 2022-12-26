Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlere fiyat uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

"Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.