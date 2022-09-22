Ticaret Bakanı Muş: Amerikalı yatırımcılarla iş birliği yapmaya her daim hazırız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ABD'li patronlarla bir araya geldi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Muş, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ticaretteki temel vizyonu teknolojik dönüşümü tamamlayarak rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret üssü haline gelmektir. Bu bağlamda ABD ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarda Amerikalı yatırımcıları önemli bir ortak olarak görüyoruz ve iş birliği yapmaya her daim hazırız. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli irade ve isteğin her iki tarafta da bulunduğunu biliyoruz. Amerikan ve Türk iş çevrelerinin bu konudaki arzumuzu paylaşıyor olduğuna inanıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız."

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Söz konusu toplantıda, P&G, Boeing, SpaceX, Amazon, Meta, AmerisourceBergen, Citigroup, JP Morgan, Ford, Plug&Play, Anheuser-Busch, Coca Cola ve GE gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri yer aldı.