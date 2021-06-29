THY'nin patronu arkadaşının sitesine para yağdırmış

2020 yılında 5.6 milyar TL zarar açıklayan, personelinin geliri önemli ölçüde düşen Türkiye Hava Yolları'nın (THY) çok sayıda soru işaretine yol açan yeni bir gider kalemi ortaya çıktı.

Airport Haber'de yer alan habere göre Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatı üzerine, personelin her türlü fedakarlığı yaptığı pandemi döneminde Yeni Giresun isimli bir internet sitesine aylık 200 bin TL, "içerik bedeli" adı altında ödeme yapılıyor.

Haberde, "İçerik Pazarlama bedeli" adı altında yapılan ödemenin faturası da yer aldı:



Haberde, google aramalarında hiçbir hit trafiğine rastlanmayan, yerel haberler yapan, sözkonusu internet haber portalının sahibinin ise Mustafa Temel Bozbağ olarak bilindiği belirtiliyor. Bozbağ, Giresunspor'un eski başkanı. Öte yandan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Mustafa Temel Bozbağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) da birlikte görev yapıyor. İlker Aycı TFF Denetleme Kurulu'nda asil üye olarak, Bozbağ ise TFF Yönetim Kurulu'nda yedek üye olarak bulunuyor.

Haberdeki iddiaya göre, THY Spor Kulübü Başkanlığı da Mustafa Temel Bozbağ’a teslim edilirken bu görev karşılığında 40-50 bin TL aralığında bir maaş ödemesi yapılıyor.

Sahibi olduğu siteye "içerik bedeli" olarak yılda 2 milyon 400 bin TL ödeme yapıldığı öne sürülen Bozbağ'ın İlker Aycı'nın üniversiteden arkadaşı olduğu da iddialar arasında yer alıyor.