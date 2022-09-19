THY'nin ilanına rekor başvuru

Türk Hava Yolları (THY) uzun bir sürenin ardından kabin memuru alımı yapacağını duyurmuştu. 9 Eylül 2022'de açılan ilanla yaklaşık 1200 civarında kabin memuru alımı yapılacağı öğrenildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, söz konusu ilana 50 binden fazla başvuru yapıldığını açıkladı.

Airport Haber’in aktardığına göre, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Bolat, "Cuma itibariyle 50 binden fazla başvuru vardı ilanımıza. İnsan Kaynakları bölümümüz birkaç ay geceli gündüzlü çalışacak ve kabin ekibimize yüzde on oranında yeni yüzler ve yeni yetenekler katacak." ifadelerini kullandı.

THY tarafından açılan kabin memuru ilanına başvuru süresi yarın (20 Eylül) saat 14:00'da sona erecek.