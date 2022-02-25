THY'den Ukrayna biletlerine ilişkin açıklama: ‘Olağanüstü koşulların yaşandığı dönemde…’

Türk Hava Yolları, askeri harekatın devam ettiği Ukrayna’da uçuşların durumu ve sosyal medyada iddia edilen yüksek bilet fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. THY, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı", "bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu" yönünde yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını önü sürdü. Açıklamada “300’den fazla uçuş noktamız için satışa sunulan biletlerimizin fiyatları arz-talep dengesiyle belirlenmekte, olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulama korunmaktadır” denildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından sosyal medyada çok sayıda kişi uçak biletlerinin 10 bin TL’nin üzerine çıktığını belirterek Türk Hava Yolları'na tepki göstermişti.
İddialara ilişkin THY’den yapılan açıklama şöyle: