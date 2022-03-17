THY, İstanbul Havalimanı'nda cumartesi günü sefer iptalleri yaşanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 sefer iptal edildi.
THY'den hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
THY, İstanbul Havalimanı'nda cumartesi günü yapılacak 80 seferin hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
THY, İstanbul Havalimanı'nda cumartesi günü sefer iptalleri yaşanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 sefer iptal edildi.