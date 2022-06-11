THY'den Gelecek Partili Özdağ'a yanıt

THY içerisinde aynı aileden birçok kişinin çalıştığına dikkat çeken Özdağ'a kurumdan 'çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var' yanıtı geldi.

Haber Merkezi

AKP'den üç dönem milletvekili olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Türk Hava Yolları'nın (THY) yayınladığı ölüm ilanına ilişkin "THY nin başı sağolsun. Personelin yarısının(!) babası vefat etmiş!!!!" paylaşımında bulunmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "65 Bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde, çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında." dedi. Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne üzücü ki; babalarının kaybıyla akan göz yaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz."

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Özdağ'dan THY'nin cenaze ilanına: 'Personelin yarısının(!) babası vefat etmiş'