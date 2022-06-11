THY'den Gelecek Partili Özdağ'a yanıt

AKP'den üç dönem milletvekili olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Türk Hava Yolları'nın (THY) yayınladığı ölüm ilanına ilişkin "THY nin başı sağolsun. Personelin yarısının(!) babası vefat etmiş!!!!" paylaşımında bulunmuştu.

THY nin başı sağolsun. Personelin yarısının(!) babası vefat etmiş!!!! pic.twitter.com/tiBkSbBrQb — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) June 10, 2022

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "65 Bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde, çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında." dedi. Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne üzücü ki; babalarının kaybıyla akan göz yaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz."