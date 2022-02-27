THY'den 220 dolar açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın askeri harekatı sonrası Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için 'özel ücret' tarifesi uygulanacağını paylaştı. Karara göre bilet fiyatları en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlenecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz" ifadelerini kullandı.

"En fazla 220 dolar alacak şekilde sabitlecek'

THY Basın Müşavirliği'nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi.