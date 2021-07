THY'de dikkat çeken atamalar

Önceki gün ve dün THY Teknik AŞ'nin aldığı atama ve görevden almaları da kapsayan atama duyurusu THY'nin tüm birimlerine bildirildi.

Airport Haber'de yer alan habere göre, THY'de onlarca ismin yer değiştirdiği atama kararları şöyle:

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, Icra Komitesi'nin almış olduğu kararları sizlerle paylaşıyoruz;

• Eğitim Başkanlığı'nın türn alt kadroları ile birlikte Genel Müdür (Mali & idari Işler) Yardımcılığı'na bağlanmasına,

• Uretim Planlama ve Kontrol Başkanlığı'nın tüm alt kadroları ile birlikte Genel Müdür (Mühendislik ve Planlama) Yardımcılığı'na bağlanmasına.

• Ar-Ge Başkanlığı'nın Ar-Ge ve inovasyon Başkanlığı'na tadiline ve tüm alt kadroları ile birlikte Genel Müdür (Mühendis)ik ve Planlama) Yardımcılığı'na bağlanmasına,

• Komponent Atölyeleri Başkanlığı'nın tüm alt kadroları ile birlikte Genel Müdür (Bakım Operasyon) Yardımcılığı'na bağlanmasına,

• Hat Bakım Müdürlüğü (Istanbul)un Hat Bakım Başkan Yardımcılığı'na tadiline, Hat Bakım Nöbetçi Müdürlükleri (A, B, C, D), Hat Bakım Müdürlüğü (SAW) ve Hat Bakım Diş Istasyonlar Müdürlüğü'nün Hat Bakım Başkan Yardımcılığı'na bağlanmasına.

• Hangar Techizat Müdürlüğü'nün tüm alt kadroları ile birlikte Üretim Planlama ve Kontrol Başkanlığı'na bağlanmasına,

• Filo Yönetim Müdürlüğü'nün tüm alt kadroları ile birlikte Üretim Planlama ve Kontrol Başkanlığı'na bağlanmasına,

• Kalite Güvence Başkanlığı'nın Kalite Güvence ve Kurumsal Emniyet Başkanlığı'na tadiline,

• Ar-Ge Müdürlüğü'nün Mekanik Tasarım Müdürlüğü olarak tadiline,

• Network ve Güvenlik Müdürlüğü'nün Ar-Ge İnovasyon Başkanlığı'na bağlanarak Aviyonik Tasarım Müdürlüğü olarak tadiline,

• Kalite Müdürlüğü (PART 145 SAW)'nün Kalite Müdürlüğü (Part 145 Uyumluluk) olarak tadiline,

• Kalite Müdürlüğü (Part 21 ve Part 147)'nün Kalite Müdürlüğü (Part 21) olarak tadiline,

• Tasarım Geliştirme ve Projeler Müdürlüğü'nün Tasarım Organizasyonu Müdürlüğü olarak tadiline.

• Kalite Müdürlüğü (Dökümantasyon. Sertifikasyon ve Yetkilendirmeynün Kalite Müdürlüğü (Part 66 Sı Part 147 ve Yetkilendirme) olarak tadiline,

• Kalite Müdürlüğü (Pad 145 IST)'nün Kalite Müdürlüğü (Part 145 Denetleme) olarak tadiline.

• 147 Temel Eğitim Müdürlüğü'nün Temel Eğitim Müdürlüğü (Part 147) olarak tadiline,

• Sn. Fikret Koç'un Komponent Atölyeleri Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Ömer Faruk Gök'ün Üretim Planlama ve 'Control Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Abdullah Aydın'ın insan Kaynakları Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Bilal Ismail Yalmanbaş'ın Mali Işler Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Mehmet Melik Karakaş'ın Komponent Hizmet Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Mustafa lçeloğlu'nun Kabiniçi Bakım Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Çetin Durugöl'ün Uçak Bakım Başkanı )ISL) olarak atanınasına,

• Sn. GCırkan Akın'ın Mühendislik Başkanı olarak atanmasına,

• Sn. Muhammed Cüneyt Aydar'ın Hat Bakım Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

• Sn. Ismail Emre Çetin'in inşaat Projeler Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Hasan Hüseyin Aslan'ın Satış Müdürü (2. Bölge) olarak atanmasına,

• Sn. Ömer Sinan Özgür'ün Müşteri Ilişkileri Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Ayşe Aslıhan Uçar'ın Malzeme Ticaret Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Ahmet Umur Çakmak'ın Strateji Planlama ve Projeler Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Samet Genç, Komponent Planlama Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Yavuz Kocabey'in Pool Operasyon Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Kıvanç Ozgüven'in Tamir Takip Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Ömer Faruk Yavuz'un Güç Sistemleri Atölyeler Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Mustafa Emre Kırcalar, Komponent Bakım Mühendislik ve Planlama Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. ibrahim Taş'ın Kabiniçi Bakım Planlama Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Sinan Öztürk'ün Kabiniçi Bakım ve Atölyeler Müdürü (ISL) olarak atanmasına,

• Sn. Mert Erensoy'un Uçak Bakım Müdürü (Bay2/İSL) olarak atanmasına,

• Sn. Burak KerkCıklü'nün Yapısal Bakım Atölyeler Müdürü )ISL) olarak atanmasına,

• Sn. Satuk Buğrahan Dalkıran'ın Bakım Mühendislik ve Planlama Müdürü (SAW) olarak atanmasına,

• Sn. Süleyman Alparslan Çelik'in A Bakım Geniş Gövde Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Rıza Oner'in A Bakım Dar Gövde Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Rıdvan Çevik'in Üretim Planlarna ve Kontrol Müdürü olarak atanmasına.

• Sn. Hüseyin Ozcan'ın Bakım Optimizasyonu ve İş Hazırlama Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Ahmet Burak Oktay'ın Aviyonik Mühendislik Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Onur Umut Dokgöz'ün Mekanik Tasarım Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Mehmet Mustafa Büyükboyacı'nın Aviyonik Tasarım Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Erhan Savaş'ın Üretim ve Destek Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Abdülkerim Polat'ın Kalite Müdürü (Part 145 Uyumluluk) olarak atanmasına,

• Sn. Alper Avcı'mn Güvenlik Müdürü olarak atanmasına,

• Sn. Ahmet Mert Ongün'Cın lç Satınalma Müdürü olarak atanmasına karar verildi.