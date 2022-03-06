THY, Ukrayna uçuşlarını 21 Mart'a kadar iptal etti

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır".