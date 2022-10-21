THY uçağında fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

Airporthaber'in aktardığına göre TK801 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere dün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı Bogota'ya doğru hareket etti. Uçuş sırasında bir yolcu fenalaştı. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Kabin ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yolcunun durumunun ağırlaşması üzerine kokpit ekibi Shannon Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Havalimanına iniş öncesi sağlık ekiplerinin hazır bekletilmesi talebinde bulunuldu.

Yerel saatle 13:00 sularında Shannon'a teker koyan uçağa sağlık ekipleri davet edildi. Fenalaşan yolcunun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

TC-LLI kuyruk tescilli uçakta toplam 282 yolcu bulunduğu uçak hayatını kaybeden yolcuyu yerel yetkililere teslim ettikten sonra Bogota seferine devam etmek üzere yerel saatle 15:35'te tekrardan havalandı.