THY uçağında fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bogota seferini gerçekleştiren uçağı bir yolcunun fenalaşması üzerine İrlanda'nın Shannon kentine iniş yaptı.

Haber Merkezi

Airporthaber'in aktardığına göre TK801 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere dün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı Bogota'ya doğru hareket etti. Uçuş sırasında bir yolcu fenalaştı. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Kabin ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yolcunun durumunun ağırlaşması üzerine kokpit ekibi Shannon Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Havalimanına iniş öncesi sağlık ekiplerinin hazır bekletilmesi talebinde bulunuldu. 

Yerel saatle 13:00 sularında Shannon'a teker koyan uçağa sağlık ekipleri davet edildi. Fenalaşan yolcunun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. 

TC-LLI kuyruk tescilli uçakta toplam 282 yolcu bulunduğu uçak hayatını kaybeden yolcuyu yerel yetkililere teslim ettikten sonra Bogota seferine devam etmek üzere yerel saatle 15:35'te tekrardan havalandı.