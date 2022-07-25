THY uçağı hasta yolcu nedeniyle rotayı değiştirdi sefer iptal oldu

Türk Hava Yolları'nın TK77 sefer sayılı İstanbul-Miami seferini yapan yolcu uçağı Barcelona'ya acil iniş yaptı. Airporthaber'in aktardığına göre; THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan ABD'nin Miami kentine gidecek yolcu B777-300ER tipi yolcu uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Bunun üzerine kokpit ekibi İspanya'nın Barcelona kentine acil iniş kararı aldı.Söz konusu yolcuya ilk müdahaleyi havalimanı sağlık ekipleri yaptı. THY seferinin ise iptal edildiği bildirildi.