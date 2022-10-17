THY uçağı acil iniş yaptı

İstanbul'dan kalkıp Kuala Lumpur'a giden THY uçağı, bir yolcunun "taşkınlık yapması nedeniyle" Kuala Lumpur Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu, güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.

THY'nin İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti. Kabin ekibi olayı kontrol altına almakta güçlük çekerken, pilot acil iniş yapacaklarını ilan etti.

THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.