THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) TC-JJL kuyruk tescilli TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Singapur seferini yapmak üzere 01.45’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. TK 54 sefer sayılı yolcu uçağı Hindistan hava sahası üzerindeyken uçakta bulunan 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine TC-JJL kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağının kaptan pilotu, acil iniş kararı aldı.

Hindistan'da bulunan Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçilerek iniş izninin alınmasının ardından uçak, yerel saatle 14.52'de Kolkata Havalimanı'na inişini sorunsuz yaptı. Uçaktan indirilen yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

THY uçağı ise daha sonra Singapur seferine devam etmek üzere yeniden havalandı. (İHA)