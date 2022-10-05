'THY, Rus pilot eğitimlerini reddetti'

Hürriyet’in havacılık yazarı Uğur Cebeci, Rus havayolu şirketlerinin pilotların eğitimleri ve eğitim yenilemeleri konusunda ciddi sorun yaşamaya başladığına dikkati çekti.

Türk Hava Kurumu’nun Avrupa Birliği kararları nedeniyle Rus pilotlara eğitim veremeyeceğini bildirdiğini ifade eden Cebeci, “Eğer Ruslar eğitim için A320 ve B737 uçak simülatörleri bulunan bir eğitim merkezi ile anlaşma sağlayamazlarsa yaptırım içinde ikinci bir yaptırımla karşılaşacaklar” diye yazdı.

Rusya’nın birçok uçuşunun iptal edilme ihtimali olduğunu yazan Cebeci, “Rus Sivil Sivil Havacılık yetkilileri ayrıca Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerindeki simülatör merkezlerine de başvurdu. Ancak henüz oralardan da olumlu bir yanıt alınmadığı bildirildi. O bölgelerdeki simülatör merkezleri de ya Avrupa ya da Amerikan sivil havacılık otoritelerinin onayında çalışıyorlar. Ve hepsinde de Rusya’ya yaptırımla ilgili ambargolar olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Rus Havayolu şirketlerindeki Boeing ve Airbus uçaklarında parça sorunlarının da artmaya başladığını belirten Cebeci, “Fabrikalardan ya da yetkili parça dağıtıcılarından olumlu cevap alamayan Rus şirketlerde kaçak yollarla uçak parçası temini için uğraşıyorlar ama böyle bir durumda kazalarda daha önce yapılmış hiçbir sigortanın da geçerli olmayacağı biliniyor” diye yazdı.