THY işten çıkarılmalar ile ilgili açıklama yaptı

Airlinehaber aktardığına göre son günlerde sosyal medya hesaplarında 1 Temmuz itibariyle kokpit ve kabin memurunun aralarında bulunduğu 2 bin 500 çalışanın iş akdine son verildiği iddiaları ilgili Türk Hava Yolları (THY) açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır” dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’de sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"YALAN: “İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi.” Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki “İşten çıkarma” mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR."