THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Barcelona'ya yenildi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Barcelona, Olympiakos'u 84-74 mağlup ederek üçüncü oldu.

Üçüncülük müsabakasında, yarı finalde Real Madrid'e yenilen Barcelona ile Anadolu Efes'e mağlup olan Olympiakos karşılaştı.

Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstün tamamlayan Barcelona, soyunma odasına 45-38 önde gitti. İspanya temsilcisinin üçüncü periyotta farkı 15 sayıya çıkarmasına rağmen tribünlerin büyük çoğunluğunu oluşturan taraftarlarının desteğini arkasına alarak toparlanan Olympiakos, farkı 6 sayıya kadar indirdi ve final çeyreğine Barcelona'nın 62-56 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte farkı açan Barcelona, karşılaşmayı 84-74 kazandı.