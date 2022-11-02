THY 9 aylık kârını 38,9 milyar lira olarak açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın üçüncü çeyreğini 1.5 milyar dolar net kâr ile tamamladığını açıkladı.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), sunulan rapora göre, 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde şirket 38,9 milyar liralık kâr elde etti.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı.

Toplam gelirin yüzde 14'ünü oluşturan kargo gelirleri, üçüncü çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şirketin akaryakıt hariç birim giderleri bu yılın üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 daha düşük oldu.