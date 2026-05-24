THTM'den CHP açıklaması: 'Biz bu bataklıktan çıkarız!'

Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde yaşanan fiziki saldırılar ve mahkemenin kurultaya yönelik aldığı mutlak butlan kararının ardından Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Genel Yürütme Kurulu yazılı bir açıklama yayımladı.

Gelişmeleri sert bir dille eleştiren THMT, yaşananların sadece bir partinin iç meselesi olmadığını, Cumhuriyet'in tasfiyesine yönelik topyekün bir saldırı olduğunu belirtti. Siyasi iktidarın meşruiyetini kaybettikçe kuralsızlığa ve kaba kuvvete başvurduğuna dikkat çekilen açıklamada, tüm emekçiler, yurtseverler ve cumhuriyetçiler karşıdevrimi püskürtmek üzere birlikte mücadeleye çağrıldı.

THTM'nin açıklaması şu şekilde

"Biz bu bataklıktan çıkarız

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelen ve artık fiziki bir boyut da kazanan saldırı, bu partinin iç meselesi olmadığı gibi, sadece ona yönelik de değildir. Bir mahkeme kalkmış, bir siyasi partinin son birkaç yıllık tarihini silmiştir!

Bu kararla, halk düşmanı siyasi iktidar hukuku bütünüyle araç haline getirmiş, siyasetin doğasında bulunan meşruiyet kaygısını terk etmiş, seçme ve seçilme hakkını feshetme ve siyasi parti kurumsallığını yok sayma noktasına gelmiştir.

Silinmek istenen şey CHP’nin birkaç yılından, yok sayılan şey siyasi parti ve seçim hukukundan ibaret değildir. Türkiye Cumhuriyet’ten arındırılmak istenmektedir.

Hukukun saltanat ve hilafetten kurtarılıp yurttaşlara teslim edilmesi bir Cumhuriyet kazanımıdır. Halkın siyasette asıl belirleyici güç olarak tanınması emekçi yurttaşların mücadelesinin ürünüdür. Seçme ve seçilme hakkı bunun simgesidir ve Türkiye toplumunca içselleştirilmiştir.

Bu tablonun AKP’nin gücünü yansıttığı sanılmasın. Siyasi iktidar yönetme gücünden ve meşruiyetinden yoksun düştükçe kuralsızlığa, keyfiliğe, kaba kuvvete mecbur kalmaktadır. Emperyalist temsilcilerin Türkiye’ye fazla gördüklerini açık açık dile getirdikleri Cumhuriyetimizin tasfiyesi, sonu batak bir yoldur.

Lakin Türkiye’nin ilerici, Cumhuriyetçi birikimi o yola sığmaz! Bu birikimi mevcut siyasi iktidar yok edemez. Yine bu birikim kimsenin, herhangi bir hizbin, herhangi bir partinin malı değildir. Sahibi emekçi halkımızdır.

THTM bütün emekçileri, yurtseverleri, cumhuriyetçileri birlikte mücadeleye, karşıdevrimi püskürtecek bir enerji biriktirmek için kol kola girmeye çağırmaktadır. Omuz omuza bir emekçi cumhuriyeti kuracağız. Ülkemizi sürükledikleri batak gericilerin, emperyalistlerin, sömürücülerin mezarı olacak. Cumhuriyetimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Genel Yürütme Kurulu"

— Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (@THalkMeclisi) May 24, 2026

