Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 17 Kasım'a ertelenmişti

Arnavutluk Mahkemesi, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Türkiye'de on binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in ve diğer sanıklarla ilgili hazırlanan iddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedilmişti.

İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.