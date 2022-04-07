Thodex’in kurucusu ‘etkin pişmanlık’ için dosyaya dekont sunmuş

İstanbul’daki Anadolu başsavcılığının Özer dahil altısı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin 562’er yıla kadar hapis istediği iddianame, 5 Nisan’da Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamenin detayları bugün belli oldu.

Buna göre iddianamede, tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 lira, şikayetçi 2 bin 72 müştekiden 2 bin 27’sininse toplamda 257 milyon 862 bin 432 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Özer’in mal varlıklarını yurt içi ve yurt dışındaki kripto para borsalarına aktardığı, bazıları da altına çevirdiği dile getirildi.

İddianameye göre Özer’in babası, müştekilerin zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçeleri dosyaya sundu.

Savcılık, zararları karşılanan müştekiler yönünden ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinin mahkemece değerlendirilmesini talep etti.