Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans bölümünde çalışan Rana Azap ile Oral Çınar yakalandı. Rana Azap ve Oral Çınar'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden ikisi olduğu belirtiliyordu.

Savcılık, ifade vermesinin ardından Oral Çınar'ı “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı.