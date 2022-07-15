THK'nın hesaplarına bloke konuldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim alacaklarını tahsil edemediği Türk Hava Kurumu (THK) ve THK Üniversitesi’ne haciz kararı aldırarak tüm hesaplarına bloke koydurdu. Karar THK Genel Merkezi çalışanlarının Temmuz ayı maaşları ödendikten birkaç saat sonra uygulandı.

Maaşların yüzde 40’ı ödenebildi

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, THK Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlarının maaşlarının ise bayramdan 1 gün önce yüzde 40’ı ödenebildi. THK’nın 81 ildeki tüm il ve ilçe şubelerinin de hesaplarının bloke edildiği öğrenildi. Şubelerin bir süredir hacizler nedeniyle hesaplarına para yatıramaz hale geldiği belirtiliyor.

THK ve SGK’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, THK Genel Merkezi’nin 26 milyon TL ve THK Üniversitesi’nin 85 milyon TL prim borcu olduğu kaydedildi. Üniversite’nin kurulduğu 2011 yılından bu yana neredeyse hiç prim ödemediği söyleniyor.

THK personeliyse gelecek ay maaşlarını alamamaktan endişe ediyor. Blokenin kaldırılması için THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya’nın, SGK Yönetim Kurulu Başkan Cevdet Ceylan’la çözüm için temasta olduğu ancak henüz bir çözüm bulunamadığı öğrenildi.

Kayyum 'yapılandırdık' demişti

Türk Hava Kurumu’nu yönetmek üzere 2019 yılında atanan eski AKP’li bakan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, 2020 yılı sonunda yaptığı açıklamada, kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl istifa eden Kayyum Heyeti Bakanı Cenap Aşçı şu açıklamayı yapmıştı:

“Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, Kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız.”

THK’nın gelecek yıl başlayacak bu ödemeleri yapması da imkansız görünüyor.