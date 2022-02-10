THK şubeleri AKP İl Başkanlığı'na döndü

2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan ve geçen yıl çıkan orman yangınlarında söndürme uçaklarının kullanılmaması ile ülke gündemine oturan Türk Hava Kurumu’nun (THK) bir şubesine daha AKP’li bir isim atandı.

Adana’daki THK Ceyhan Şubesi’nin başkanı Serap Lokman geçen haftalarda görevinden istifa etti. Lokman ile birlikte şube yönetiminin de görevinden istifa ettiğini açıklandı. THK Genel Başkanlığı, Ceyhan şubesine başkan olarak, geçen yıllarda AKP Gençlik Kolları ile AKP Ceyhan İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan İsmail Övet’i atadı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre , şube başkanları ve şube yöneticileri THK Genel Başkanlığı tarafından istifa zorlanıyor. Böylece boşalan koltuklara AKP’li isimlerin atanabilmesinin önü açılıyor.

Dayısı milletvekili

Geçen yıl temmuz ayında da THK Zonguldak Şube Başka Dilek Sümer ile tüm şube yöneticileri, THK Genel Başkanlığı’ndan gönderilen bir yazıyla görevden alındıklarını öğrenmişti. Zonguldak Şube Başkanlığı’na AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in yeğeni Nihat Aygün atanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aygün, bir skandala imza atarak “AKP milletvekili dayım Polat Türkmen’e teşekkür ediyorum” demişti.

Yine aynı dönemde en fazla geliri olan ilk 10 THK şubesinden biri olan Kastamonu şubesinde de şube başkanı istifa etmiş, ardından AKP’li bir isim göreve getirilmişti. Şube başkanlığına atanan isim, AKP Kastamonu İl Disiplin Kurulu Üyesi ve eski Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu’ydu. AKP’li Dağdelenoğlu’nu tebrik edenler arasında Ensar Vakfı Kastamonu Şube Başkanı ile AKP Kastamonu İl Başkanı gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi.

Vekilin oğlu atandı

THK Eskişehir Şubesi’nde de geçen yıl temmuz ayında yönetim kurulu üyeleri ile başkan baskılar nedeniyle istifa etti, şubenin başına AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın oğlu Alihan Karacan getirildi. 26 yaşındaki Alihan Karacan’ın THK’ye başkan olmadan yalnızca bir ay önce, 17 Haziran’da üye olduğu, kurumun hiçbir kademesinde görev almadan doğrudan başkanlık görevine atandığı ortaya çıktı.

THK Köyceğiz Şubesi’ne ise AKP’li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yatkın, AKP’li eski belediye meclis üyesi Mehmet Nadi Pirci ve AKP’li Mehmet Arslan atandı.