TGRT yayına Starbucks bardağıyla çıkan sunucu ve yönetmeni işten attı

TGRT Haber, yayına Starbucks bardağıyla çıkan spiker ve yayının yönetmeninin işine son verdi.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından kanal, "TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır" açıklaması yaparak sunucu Meltem Günay ve yönetmenin işine son verdiğini duyurdu. TGRT'nin sosyal medya hesaplarından şu açıklama paylaşıldı:

"TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir."

TGRT Haber'den kamuoyuna açıklama



TGRT Haber ekranlarında haber spikerinin Starbucks’a ait bir fincan ile sunuculuk yapması sonrası TGRT Haber TV A.Ş.’den konuya ilişkin açıklama geldi. İstenmeden yaşanan, kurum ilkelerine aykırı tutum ve davranış sonrası kanal yönetimi, haber… pic.twitter.com/jrCgYPtI7c — TGRT HABER (@tgrthabertv) December 24, 2023

Ne olmuştu?

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Türkiye’de boykot ve protestoların hedefinde olan kahve zincirine ait bardağın canlı yayın ekranında yer alması, sosyal medyada eleştirilere neden olmuş, TGRT Haber için boykot kampanyası başlatılmıştı.