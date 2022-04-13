TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den canlı yayında akaryakıt isyanı

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına bağlı olarak neredeyse gün aşırı zamlanırken, 20 TL'nin üzerine çıktı. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla artmaya başlayan fiyatlar, petrol fiyatları düşse de bir türlü beklenen seviyeye inmedi.
TGRT Haber'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına tepki gösterdi.
Ekrem Açıkel: Güzel kazıklandık
"Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz" diyen Açıkel, "Güzel kazıklandık, fena kazıklandık. Gık çıkmıyor gık" ifadesini kullandı.
Açıkel, canlı yayında akaryakıt fiyatlarına ilişkin tablo paylaşarak şöyle dedi: