TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den canlı yayında akaryakıt isyanı

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına bağlı olarak neredeyse gün aşırı zamlanırken, 20 TL'nin üzerine çıktı. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla artmaya başlayan fiyatlar, petrol fiyatları düşse de bir türlü beklenen seviyeye inmedi.

TGRT Haber'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına tepki gösterdi.

Ekrem Açıkel: Güzel kazıklandık

"Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz" diyen Açıkel, "Güzel kazıklandık, fena kazıklandık. Gık çıkmıyor gık" ifadesini kullandı.

Açıkel, canlı yayında akaryakıt fiyatlarına ilişkin tablo paylaşarak şöyle dedi:

“Güzel kazıklandık… Ama iyi kazıklandık… Fena kazıklandık… Müthiş kazıklandık… Gerçekten kazıklandık… Petrolün fiyatı savaşın başladığı gün olduğu fiyata geri döndü. Zahmet oldu ama… Rafineriler, dağıtım şirketleri… Ehh…

'Bugün bir indirim yapmışsınız'

Bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler.

'Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz'

Sağ olsunlar… Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı.

'Bravo... Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız'

Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık… Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız.”