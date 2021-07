TGC: Polisin sekiz gazeteciye yönelik şiddetini kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu altı yıl önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD’in canlı bomba saldırısıyla ölen 33 genci anmak için İstanbul’da yapılan anmayı izlemeye çalışan sekiz gazeteciye yönelik polis şiddetini kınadı.

TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’de basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir. Son olarak IŞİD' in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu ölen 33 genci anmak için İstanbul Kadıköy’de yapılan anmayı izlemeye çalışan gazeteciler güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştır. Meslektaşlarımız Avrupa Basın Fotoğraf Ajansı’ndan Erdem Şahin, Dokuz Sekiz İnternet Sitesi’nden Fatoş Erdoğan, Fransız Haber Ajansı’ndan (AFP) Bülent Kılıç, Cumhuriyet Gazetesi’nden Kübra Köklü, serbest muhabirler Yasin Akgül, Emre Orman, Ozan Acıdere ve Zeynep Kuray güvenlik güçlerinin kalkan ve plastik mermileriyle yaralanmıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Gazetecilik suç değildir. Güvenlik güçlerinin görevi gazetecileri engellemek değil, görevlerini yaparken can güvenliğini sağlamaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu hatırlatıyoruz. Gazetecilere şiddet uygulayan ve suç işleyen güvenlik güçlerini kınıyor ve en kısa sürede cezalandırılmalarını istiyoruz.”