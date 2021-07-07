TGC Basın Özgürlüğü Ödülü Bülent Kılıç'a verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1989 yılından bu yana düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülleri’nin verildiği isimler belli oldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında Tolga Şardan ve Bülent Kılıç’a verildi. Kurum dalında Türk Tabipleri Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri ödüle değer görüldü.

Ödüller her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da veriliyor. Bu yıl 24 Temmuz Kurban Bayramı tatili ile birleştiği için ödül töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.

2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu'nda bu yıl; Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Altan Öymen (TGC Kıdemli Üyelerinden- TGC Onur Kurulu Başkanı –Yazar), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu (İletişim Profesörü), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz- (T24 Yazarı-Ödülü daha önce kazananları temsilen), Turgay Olcayto (TGC Başkanı) ve Zeynep Oral (PEN Türkiye Merkezi Başkanı) yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığı’na Altan Öymen, yazmanlığına Sibel Güneş seçildi.

Kişi dalında verilen ödüller

Tolga Şardan (T24 yazarı): İktidarın karartma uygulamaya çalıştığı adliye haberciliği alanında okuru haberle buluşturma çabası nedeniyle ödüle değer görüldü.

Bülent Kılıç (Fransız Haber Ajansı-AFP): Bin bir güçlükle, can güvenliğinin ihlal edilmesi pahasına, tüm engellemelere rağmen gazetecilik görevini yapmaya devam eden muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar adına ödüle değer bulundu.

Kurum dalında verilen ödüller

Kurum dalında "Halkın haber ve bilgi alma, gerçekleri öğrenme, ifade özgürlüğünü kullanma, akademik özerklik, sağlık ve eğitim hakkını savunmak konusundaki mücadeleleri dolayısıyla “Türk Tabipleri Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri"nin ödüllendirilmelerine karar verildi.