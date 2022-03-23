TFF'den transfer kararı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından futbol dünyası Ruslara karşı tepki göstererek, çeşitli yaptırımlara başladı. FIFA ve UEFA, Rus Milli Takımı ve kulüplerini, uluslararası turnuvalardan men etme kararı aldı.

Bu karar sonrası FIFA, transfer sezonu bitmiş olsa bile Rus ya da Ukraynalı kulüplerde mücadele eden Ukraynalı veya yabancı futbolcuların farklı ülkelerin takımlarında forma giymesinin önünü açtı.

TFF onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın aldığı kararı, yaptığı açıklama ile onayladı. Böylece Türk kulüpler, savaş bölgesinde forma giyen futbolcuları, takımlarına transfer edebilecek.

TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"FIFA’nın Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar ve yürürlüğe koyduğu FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın Ek-7’si uyarınca; TFF’nin ilgili talimat, düzenlemeleri ve lig statülerinde belirtilen yabancı uyruklu futbolcu kontenjanlarına uymak koşulu ile, yabancı futbolcu oynatılmasına izin verilen kulüpler; a) Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere tescilli futbolcular ile Rusya Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla 2 tanesi ile 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 07.04.2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil ettirebilirler. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A Takım Listelerini bu futbolcular yönünden en geç 08.04.2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkündür.

Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla 2 tanesini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 07.04.2022 tarihine kadar tescil ettirebilirler.

Ayrıca Süper Lig kulüpleri; TFF’nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere imzalayacakları sözleşmeleri tescil ettirilebilir."