TFF'den transfer kararı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından futbol dünyası Ruslara karşı tepki göstererek, çeşitli yaptırımlara başladı. FIFA ve UEFA, Rus Milli Takımı ve kulüplerini, uluslararası turnuvalardan men etme kararı aldı.
Bu karar sonrası FIFA, transfer sezonu bitmiş olsa bile Rus ya da Ukraynalı kulüplerde mücadele eden Ukraynalı veya yabancı futbolcuların farklı ülkelerin takımlarında forma giymesinin önünü açtı.
TFF onayladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın aldığı kararı, yaptığı açıklama ile onayladı. Böylece Türk kulüpler, savaş bölgesinde forma giyen futbolcuları, takımlarına transfer edebilecek.
TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: