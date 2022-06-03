TFF'den renk körü hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kamuoyunda son günlerde FIFA kokartlı hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu'nun renkleri ayırt edemediğine ve bunun hakemlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair son derece asılsız iddialar ortaya atılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası bir kariyere sahip olan hakemimizin, Acıbadem Hastanesinde ülkemizin değerli hekimlerince 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan göz muayenesi sonucunda sağlam bulunduğu ve renk hissinin doğal olduğu rapor edilmiştir. Oluşan bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış değerlendirmelere son verilmesi amacıyla büyük bir hassasiyet gerektiren konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."