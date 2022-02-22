TFF'den 'korsan yayın' çalışması: Rekor kırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şubat ayı başında başlayan yasa dışı yayınlara erişim engeli getirilmesi konusunda adımlar atıldı. Çalışmalar boyunca toplam 866 internet sitesine erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu 415 site kapatılırken, bu alanda da rekor kırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), servis sağlayıcılar ve kanunen yetkili olan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile yaptığı çalışmalar sonrasında korsan yayınları engellemek için çalışıyor.

5 Şubat itibarıyla başlayan süreçte 3 hafta geride kalırken, toplam 866 internet sitesine erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu 415 site kapatılırken, bu alanda da rekor kırıldı.

Geçtiğimiz hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının oynadığı dönemde 124 siteye erişim engeli getirilmişti.

Yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede maçları korsan veren çok sayıda siteye erişim engeli getirilirken, rakamlar şöyle;

4-7 Şubat haftası lig maçları: 82

11-14 Şubat haftası lig maçları: 245

15-17 Şubat Avrupa Kupaları maçları: 124

18-21 Şubat haftası lig maçları: 415

Toplam erişim engeli konan site sayısı: 866

Jet gibi müdahale

Çalışmalar kapsamında yayıncı kuruluşlar, internet ortamında kaçak yayın yapan siteleri TFF'ye bildiriyor. Erişim engeli getirme yükümlülüğü olan Türkiye Futbol Federasyonu da, TFF kanununun "Yayın haklarının korunması" başlıklı Ek Madde 1'deki düzenlemeye istinaden erişim engeli kararı alıyor ve bu kararı Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne iletiyor. ESB de ilgili siteye erişimi engelletiyor. Böylece kısa bir süre içerisinde ilgili sitenin korsan yayını sonlanıyor.