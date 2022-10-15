TFF'den Bartın faciası için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçiler için bu hafta oynanacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak."