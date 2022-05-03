TFF'den Ali Koç'a yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) "Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı görülmüştür" şeklinde açıklama yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı görülmüştür.

Kamuoyunun açık bir şekilde bilmesini isteriz ki, daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin sevkleri TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır.

Somut delillere ve gerekçelere dayanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin kararları, gerekli inceleme sonrasında bağımsız disiplin kurulları tarafından verilmekte, bu kararlara itiraz halinde yetkisini kanun ve statüden alan bağımsız Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir.

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK'nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulu'nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır.

Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir.

Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet eder, bir kez daha hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan Bayramımızın Türk futbol camiası için hayırlara vesile olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Ali Koç: Çok daha iyi anlayacaksınız

Perşembe günü Trabzonsporlu taraftarların yaptığı koreografi ve 2010- 2011 şampiyonluğu ile alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Ali Koç, “Perşembe günü sizinle paylaşacağım bilgilerle ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hatta bu koruma kalkanının ne demek olduğunu perşembeyi bile beklemeden anlayacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden yazılanlardan çok daha iyi anlayacaksınız nasıl korunduklarını. Antalyaspor başkanı ve yönetiminin bahsettiği darp konusu raporda olacak mı? Stada kapasitesinden çok çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda tüm stat kameraları incelenir ona göre raporlanır. Kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edip edilmediğini de perşembeden önce siz karar vereceksiniz. Çok daha iyi anlayacaksınız. Benzer olaylar bizim stadımızda olsaydı. Bizim şampiyonluk maçımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün. Bu geceki sevkten sonra cezalar çıktığı zaman onunla karşılaştırın. Niye bizim harekete geçmemiz gerektiğini bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanını niye geldiğini hatta geçtiğini siz benden çok daha iyi anlayacaksınız" diye konuştu.