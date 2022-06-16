TFF'de yeni başkan belli oluyor, seçime tek aday girebiliyor

TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.

Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.

TFF başkanlık seçimi tek adaylı gerçekleştiriliyor.

Büyükekşi'nin yönetim listesi şöyle:

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

